В Салавате женщину осудят за истязание дочери

В Салавате под уголовное преследование попала 40-летняя горожанка, которая издевалась над собственной дочерью.







Около года назад женщина стала злоупотреблять алкоголем и лишилась работы. Вскоре она стала вымещать злость на своем ребенке. Горе-мамаша била дочку и таскала за волосы. При этом девочка отличалась примерным поведением и хорошей успеваемостью в школе, но родительница все равно находилась причину наказать ее.



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Учителя заметили синяки на теле ребенка и сообщили об этом в органы системы профилактики. Сначала девочку поместили в приют, но мать ни разу не навестила дочку. Чтобы восстановить семью, женщине предложили пройти лечение от алкоголизма, но она отказалась. Теперь она является фигуранткой дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и рискует лишиться родительских прав.