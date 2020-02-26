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В Салавате женщину осудят за истязание дочери

Добавлено: 26.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Салават
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В Салавате женщину осудят за истязание дочери

В Салавате под уголовное преследование попала 40-летняя горожанка, которая издевалась над собственной дочерью.

Около года назад женщина стала злоупотреблять алкоголем и лишилась работы. Вскоре она стала вымещать злость на своем ребенке. Горе-мамаша била дочку и таскала за волосы. При этом девочка отличалась примерным поведением и хорошей успеваемостью в школе, но родительница все равно находилась причину наказать ее.

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Учителя заметили синяки на теле ребенка и сообщили об этом в органы системы профилактики. Сначала девочку поместили в приют, но мать ни разу не навестила дочку. Чтобы восстановить семью, женщине предложили пройти лечение от алкоголизма, но она отказалась. Теперь она является фигуранткой дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и рискует лишиться родительских прав.

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Источник: www.sobkor02.ru
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