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В Башкирии льготникам взамен земельных участков начнут выплачивать 250 тысяч рублей

Добавлено: 28.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В Башкирии льготникам взамен земельных участков начнут выплачивать 250 тысяч рублей

В Башкирии льготникам будут выплачивать 250 тысяч рублей взамен земельных участков. Соответствующий закон приняли депутаты Госсобрания республики.

По словам спикера парламента Башкирии Константина Толкачева, в крупных городах республики возникли многотысячные очереди на льготную землю, так как свободных участков немного, новый закон же поможет решить эту проблему.

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"У людей появился выбор: получить деньги или участок. Выплата для многих может оказаться предпочтительна не только потому, что получить ее быстрее, но и по той причине, что многим, кто имеет право на участок, он по факту не нужен", - подчеркнул Толкачев.
В основном эта альтернатива рассчитана на многодетные семьи и семьи, в которых есть ребенок-инвалид.

Источник: www.ufa.kp.ru
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