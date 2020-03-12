В Дуванском районе браконьеры застрелили трех лосей

В Дуванском районе охотники незаконно застрелили трех лосей. Инцидент произошел в трех километрах от реки Юрюзань.





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Фото: из открытых источников

Экологи обнаружили там кровяные следы, чуть дальше нашли снегоход «Буран» и остатки сохатых. Как отметили в пресс-службе Минэкологии, ущерб, нанесенный охотниками животному миру, составил 880 тысяч рублей.У злоумышленников изъяли снегоход, мелколиберный карабин ТОЗ, охотничье ружье 12 калибра и патроны. Также при них обнаружили фрагменты шкур, головы и копыт. В настоящее время экспертами ведутся следственные мероприятия.