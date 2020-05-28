Андрей Назаров: "Башкирия станет максимально комфортным регионом с точки зрения ведения бизнеса"

| 28 май 2020 | 10:39

Андрей Назаров в соцсетях поделился статистикой. Все больше предпринимателей боятся вести дела. По данным опроса, увеличилось количество предпринимателей, юристов, экспертов, которые не доверяют правоохранительным органам.







74 процента участников опроса не считают правосудие в стране справедливым. Кроме того, половина из числа опрошенных убеждена, что уголовные дела, которые заводятся на предпринимателей, - это способ оказания давления и ликвидации конкурентов.

— Отрицательная динамика очевидна. Как будто нам коронавируса и упавших нефтяных цен мало. Мы поставили перед собой задачу сделать республику максимально комфортным регионом с точки зрения ведения бизнеса. Без этого никакого роста уровня жизни мы не получим. И бюджет не сможем наполнить. Пока, к сожалению, слишком многие этой логики не понимают. Или понимают, но игнорируют. Что ж, мы будем бороться. Доказывать свою правоту и биться за каждого незаконно преследуемого предпринимателя, — заключил Андрей Назаров.

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Фото: скриншот с видео gtrk.tv

Вице-премьер правительства республики сообщил, что Башкирия в числе регионов, где показатель уголовного давления на бизнес наименьший. Он поблагодарил Флюра Асадуллина, уполномоченного по правам предпринимателей в республике. За предыдущий год 83 дела из заведенных 313 уголовных дел в отношении предпринимателей были прекращены.