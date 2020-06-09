В Салавате 39 учителей не получили оплату за работу в праздничные дни

39 учителей из трёх школ в городе Салавате привлекались к работе в новогодние каникулы, но не получили доплату за труд в праздничные дни. Это выяснила городская прокуратура во время проверки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Башкирии.
В связи с этим директора школ был привлечены к административной ответственности. Кроме того, в адрес начальника управления образования администрации внесено представление об устранении нарушений. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.