В России разрешили регистрировать автотранспортные средства в МФЦ

| 21 авг 2020 | 15:15

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о регистрации автотранспортных средств в МФЦ. О чем стало известно из сообщения, опубликованного на портале Правительства РФ.







Сервис станет доступным благодаря привлечению представителей МВД к работе в МФЦ. Они будут проводить осмотр автотранспортных средств. Прием заявление от автовладельцев будут осуществлять работники МФЦ, они и будут выдавать готовые документы, уточнили в Правительстве.



Услугой регистрации автотранспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, имеющих необходимую инфраструктуру для обслуживания автовладельцев.

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В Правительстве РФ заключили, что утвержденное постановление упростит процесс регистрации, сэкономит время автовладельцам и позволит расширить перечень услуг, предоставляемых многофункциональными центрами.