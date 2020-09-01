В Уфе за взятку осудят экс-преподавателя вуза

Уфа | 01 сен 2020 | 10:03

В Уфе осудили 47-летнюю доцента кафедры кадастра Башкирского аграрного университета. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.







Уточняется, что женщину обвиняют во взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ) и служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ). Следствие установило, что доцент действовала через старост студенческих групп: три студента-заочника в октябре прошлого года передали ей взятки от 65 учащихся. Общая сумма принятых ею денег составила 177,5 тысячи рублей. За это студенты получили зачеты по Технической инвентаризации.

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Фото: pixabay.com

Обвиняемая признала свою вину и покинула место работы. Уголовное дело направлено в Советский районный суд.