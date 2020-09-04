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В Уфе застройщиков проблемного дома на Менделеева могут посадить на 9 лет

В Уфе застройщиков проблемного дома на Менделеева могут посадить на 9 лет

Уфа | 04 сен 2020 | 09:47

В Уфе в завершающий этап прений прошло судебное заседание против застройщиков проблемного дома. Напомним, многоэтажный квартирный дом ЖК «Треугольник», расположенный на улицах Менделеева, Бакалинской и Кувыкина. Отметим, что несколько домов уже больше 10 лет остаются не достроенными.



Региональная прокуратура запросила реальный срок для застройщиков проблемного дома на улице Менделеева. Известно, что в Уфе завершились прения, и ведомство решило, что наказание в виду 9 лет колонии для строителей будет справедливым.

В деле потерпевшими считаются 67 человек, они вложили в строительство 150 млн рублей. На скамье подсудимых главы правления ПХК «Меркурий» Разиф Абдрашитов и руководитель подрядной организации «Энерготехсервис» Андрей Чеботарёв.

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Источник: gorobzor.ru

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