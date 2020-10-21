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В Ишимбае приговорили мужчину, сбросившего девушку с 9-го этажа

В Ишимбае приговорили мужчину, сбросившего девушку с 9-го этажа

Ишимбайский район | 21 окт 2020 | 09:07

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила об уголовном деле об убийстве и краже, которое было рассмотрено в Ишимбайском городском суде. Установлено, что в июле 2019 года 32-летний обвиняемый скинул свою жертву с открытого окна на девятом этаже.



После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия, потерпевшая же скончалась сразу от падения с высоты. Выяснилось также, что фигурант уголовного дела снял с карты погибшей в банкомате 21 тысячу рублей.

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Свою вину подсудимый отрицал, поясняя, что девушка выпала сама, однако собранных доказательств было достаточно для вынесения приговора. Суд принял решение лишить мужчину свободы на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы на 1 год.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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