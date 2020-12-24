В Абзелиловском районе, после пожара в доме престарелых, уволился прокурор
Абзелиловский район | 24 дек 2020 | 12:30
Прокурор Абзелиловского района Булат Асылгужин покинул пост руководителя ведомства после пожара в доме престарелых, где погибли 11 пенсионеров. Об этом в прокуратуре региона сегодня, 24 декабря, сообщает издание Уфа1.
Трагедия произошла в ночь на 15 декабря, спастись смогли лишь четыре человека: три постояльца и сиделка. Вероятно, именно эта ситуация и стала поводом для ухода Асылгужина. Он проработал во главе районного надзорного ведомства с 2016 года.
В тот же день, когда пожар унес жизни 11 человек, в район выехал главный прокурор Башкирии Владимир Ведерников и встретился с местными правоохранительными органами. Он поручил проверить все пансионаты республики на соблюдение всех пожарных норм. На место ЧП направились также Радий Хабиров, главы ведомств МЧС, Следственного комитета и другие высокопоставленные лица.