В Абзелиловском районе, после пожара в доме престарелых, уволился прокурор

Абзелиловский район | 24 дек 2020 | 12:30

Прокурор Абзелиловского района Булат Асылгужин покинул пост руководителя ведомства после пожара в доме престарелых, где погибли 11 пенсионеров. Об этом в прокуратуре региона сегодня, 24 декабря, сообщает издание Уфа1.







Трагедия произошла в ночь на 15 декабря, спастись смогли лишь четыре человека: три постояльца и сиделка. Вероятно, именно эта ситуация и стала поводом для ухода Асылгужина. Он проработал во главе районного надзорного ведомства с 2016 года.

— Он уволился по собственному желанию, — уточнила старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова.

В тот же день, когда пожар унес жизни 11 человек, в район выехал главный прокурор Башкирии Владимир Ведерников и встретился с местными правоохранительными органами. Он поручил проверить все пансионаты республики на соблюдение всех пожарных норм. На место ЧП направились также Радий Хабиров, главы ведомств МЧС, Следственного комитета и другие высокопоставленные лица.





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