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В Бураевском районе экс-главу сельсовета подозревают в служебном подлоге

В Бураевском районе экс-главу сельсовета подозревают в служебном подлоге

Бураевский район | 22 янв 2021 | 11:18

В Бураевском районе фигуранткой уголовного дела стала экс-глава Кузбаевского сельсовета. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

С 2016 по 2017 годы глава сельсовета заключила с потребительским обществом три договора на услуги по благоустройству четырех деревень. Стоимость работ составляла 180 тысяч рублей, но они так и не были проведены. Несмотря на это, чиновница подписала акты приема работ, а «исполнитель» получил полную оплату.

По данным пресс-службы следкома Башкирии, фигурантка дела уже признала свою вину. Сейчас правоохранители допрашивают работников администрации сельсовета и потребительского общества и изучают финансовые документы.

Ранее сообщалось о том, что в Бураевском районе экипаж ДПС попал в аварию. Во время преследования спецмашина столкнулась со встречным автомобилем. 

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Источник: www.sobkor02.ru

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