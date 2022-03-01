В Башкирии бывшего главу сельсовета подозревают в превышении должностных полномочий

17:57, 01 мар 2022

В Иглинском районе на 33-летнего бывшего главу Уктеевского сельсовета следователи завели уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.







По версии следствия, в декабре 2020 и в июле 2021 года администрация сельсовета заключила с ООО «Успех» два муниципальных контракта на очистку улиц от снега и на приобретение и установку светофоров перед зданиями школ и детсадов. Работы не были выполнены, однако чиновник подписал фиктивные акты приема-сдачи и организация получила расчет.



По данным Следкома Башкирии, ущерб местному бюджету оценили более чем в 150 тысяч рублей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений и причастность подозреваемого к другим преступным фактам.

Ранее мужчина был осужден на четыре года лишения свободы в колонии общего режима за получение взятки и служебный подлог.





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