В Иглинском районе Башкирии экс-чиновник получил реальный срок за взятку

18:51, 15 дек 2021

В Башкирии приговорили 32-летнего бывшего главу Уктеевского сельсовета Иглинского района к реальному сроку за взяточничество (ч. 4 ст. 290 УК РФ ) и служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ). За незаконное вознаграждение в размере 120 тыс. руб. он получил четыре года лишения свободы, уточнили в Следкоме Башкирии.







Следствие и суд установили, что в августе-сентябре 2021 года к подсудимому обратился местный житель с просьбой помочь оформить на безвозмездной основе участок на его отца. Фигурант уголовного дела согласился, попросив взамен деньги.





Задержали бывшего главу сельсовета во время передачи денег и оформления участка в селе Уктеево площадью 33 сотки. Свою вину подсудимый признал частично. Суд назначил ему четыре года лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в пятикратном размере полученной взятки. Чиновнику запретили работать в органах самоуправления и в госслужбе в течение четырех лет.

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