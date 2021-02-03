В Баймакском районе экс-начальника УФССП подозревают в превышении полномочий

Баймакский район | 03 фев 2021 | 18:28

В Баймакском районе 33-летний экс-начальник отделения судебных приставов подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба следкома Башкирии.







По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемый потребовал от своих подчинённых передать ему часть премий, которые они законно получили. Начальник мотивировал это тем, что сам не получил денежное вознаграждение из-за общей недоработки коллектива. В итоге сотрудники, опасаясь дисциплинарного взыскания, передали подозреваемому 77 тыс. рублей.

Факт преступления выявили судебные приставы и сотрудники регионального управления ФСБ России. По результатам проверки подозреваемый был уволен со службы. В отношении экс-начальника возбудили два уголовных дела по статье «Превышение должностных полномочий» (ч.1 ст. 286 УК РФ).

«В настоящее время следователи допрашивают потерпевших судебных приставов и свидетелей, изучают документы финансово-хозяйственной отчётности, устанавливают все обстоятельства совершённых преступлений», - отметили в следкоме республики.

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