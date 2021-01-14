В Нефтекамске за превышение должностных полномочий задержан начальник ГИБДД

Нефтекамск | 14 янв 2021 | 15:32

Следственный комитет Башкирии начал расследование уголовного дела в отношении 38-летнего начальника ГИБДД Нефтекамска. Молодого мужчину подозревают в превышении должностных полномочий.







По версии следователей, он, используя свою должность, приказал не направлять в суд материал на знакомого своего родственника и уничтожить документы по делу. Отмечается, что протокол был составлен об управлении автомобилем без водительских прав.



В настоящий момент начальник Госавтоинспекции Нефтекамска задержан, с ним проводятся все следственные мероприятия и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



В МВД сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. По ее результатам в отношении сотрудника будет принято решение.

Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске задержан подозреваемый в акте вандализма на остановочном комплексе. В ночь на 14 января молодой человек устроил погром внутри остановки, расположенной на улице Ленина.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram