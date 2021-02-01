В Башкирии задержан руководитель Минстроя Рамзиль Кучарбаев
| 01 фев 2021 | 14:18
В Башкирии задержали регионального министра строительства и архитектуры Рамзиля Кучарбаева. Об этом сообщило издание «РБК Уфа» сегодня, 1 февраля. Директор департамента информационного сопровождения аппарата регионального правительства Ольга Красноногая тем временем эту информацию не подтвердила, сообщает издание Уфа1.
Напомним, сегодня прошли обыски в министерстве. По информации первого, они длились целый час сегодня утром. Как сообщил второй — причиной следственных мероприятий стала возможная коррупция в ведомстве.
Известно, что Рамзиль Кучарбаев родился в Туймазинском районе. Там он занимал должность замглавы администрации и работал в «Башнефти». После он стал руководителем Управления капитального строительства Башкирии, которое является самым крупным застройщиком в регионе. В октябре прошлого года Кучарбаева назначили исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры, а позже — главой ведомства.
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