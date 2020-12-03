аппарат Правительства Республики Башкортостан | 03 дек 2020 | 13:57

Рамзиль Кучарбаев назначен министром строительства и архитектуры Башкирии. Пресс-служба республиканского правительства сообщает, что указ о его назначении был подписан Радием Хабировым.







Известно, что Кучарбаев родился в 1977 году в селе Гафурово Туймазинского района. Он закончил УГНТУ и Октябрьский коммунально-строительный техникум. В 1996-2013 годах прошел путь от каменщика до заместителя начальника и руководителя на разных предприятиях. После этого перешел на работу замруководителя администрации Туймазинского района, где трудился до 2016 года. Он отвечал за промышленность, связь, строительство и инвестиции. В период с 2016 по 2020 год был руководителем Управления капстроительства Башкортостана, а потом был первым замглавы госкомстроя республики, а также исполняющим обязанности на своей должности, куда уже был назначен на постоянной основе.

Ранее сообщалось о том, что Айрат Сабиров назначен заместителем министра по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии





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