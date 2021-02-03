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Егор Родин временно возглавил Минстрой Башкирии

Егор Родин временно возглавил Минстрой Башкирии

Уфа | 03 фев 2021 | 14:46

Министерство строительства и архитектуры Башкирии временно возглавил замминистра Егор Родин. Об этом сообщил второй заместитель главы ведомства Артём Ковшов сегодня, 3 февраля. Сам министр Рамизиль Кучарбаев, напомним, сейчас находится в СИЗО № 1 Уфы: его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает издание Уфа1.

— Пока [Рамзиль Кучарбаев находится под арестом] временно исполняющим обязанности [министра] назначен Егор Родин, — рассказал Артём Ковшов.


Напомним, главу Минстроя РБ отправили под стражу вчера, 2 февраля. По версии следствия, на предыдущем месте работы, в ГКУ «Управление капитального строительства РБ», чиновник принял не готовые к эксплуатации очистные сооружения в Кумертау, чем нанес бюджету ущерб в 95 миллионов рублей. 1 февраля в Министерстве строительства прошли обыски, Кучарбаева задержали, а на следующий день Кировский районный суд на время следствия назначил ему арест до 1 апреля.

Егор Родин начинал карьеру в Минстрое Башкирии на должности советника отдела инвестиционных проектов и мониторинга федеральных и целевых программ в 2011 году. Спустя три года он возглавил отдел экономики и анализа информации, а с 2015-го занимает кресло заместителя председателя Госкомитета республики по строительству и архитектуре (ныне — Министерство строительства РБ).

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Источник: ufa1.ru

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