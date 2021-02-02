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Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

| 02 фев 2021 | 09:32

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан предъявлено обвинение бывшему начальнику государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В настоящее время он является министром строительства и архитектуры Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба СКР по РБ.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, достоверно зная о том, что на построенных очистных сооружениях в городе Кумертау не были проведены пусконаладочные работы, в связи с чем объект не был подготовлен к эксплуатации и оказанию услуг, в нарушение требований действующего законодательства подписал акт завершенного строительством объекта в рамках заключенных с подрядчиком государственных контрактов на общую сумму свыше 95 млн рублей. На основании подписанных обвиняемым документов администрацией города очистные сооружения были введены в эксплуатацию, при этом до настоящего времени они фактически не пригодны для использования.

В результате преступных действий обвиняемого бюджету Республики Башкортостан причинен ущерб на общую сумму свыше 95 млн рублей.

В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: glavarb.ru

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