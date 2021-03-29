Против главы Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева возбудили еще два уголовных дела

Уфа | 29 мар 2021 | 16:50

Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев может ответить в уголовном порядке еще и за халатность и мошенничество. В региональном следственном комитете возбудили сразу два уголовных дела против неустановленных пока должностных лиц управления капитального строительства РБ. По данным следователей, руководство «УКС» оплатило компании «СУ-10» свыше 8,6 млн рублей за невыполненные работы при строительстве школы в Стерлитамаке.







Сегодня следователи выясняют, кто из руководителей строительного ведомства дал команду заплатить строителям за работы, которые они не сделали, причем, по завышенной цене. Управление капитального строительства РБ тогда возглавлял Рамзиль Кучарбаев.

- Весной 2018 года ГКУ «Управление капитального строительства РБ» заключило государственный контракт со строительной компанией «СУ-10» на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования для школы, строящейся в Стерлитамаке, - рассказали в прокуратуре Башкирии. - Несмотря на неисполнение подрядчиком условий договора, управлением оплачены невыполненные работы, в том числе несоответствующие проектной документации. Кроме того, часть выполненных работ была оплачена дважды и по завышенной стоимости.

Прокуратура Октябрьского района Уфы направила материалы в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки.

- По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), - сообщили в надзорном ведомстве РБ. - За ходом их расследования установлен особый контроль.

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