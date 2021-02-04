В Башкирии осужденному добавили срок за поджог колонии
Уфа | 04 фев 2021 | 11:30
Калининский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 26-летнего жителя республики. Он признан виновным по статье «Умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба».
Как установлено судом, мужчина отбывал наказание в исправительной колонии №13. Здесь же он работал в пожарной охране и мог спокойно передвигаться по территории.
В марте 2018 года написал заявление с просьбой разрешить ему свидание с гражданской супругой. Получив отказ, злоумышленник решил устроить поджог. Ночью он отжал дверь хозблока и бросил в него горящий сверток бумаги. Здание колонии охватило огнем, размер ущерба составил свыше 3,8 млн рублей.
Обвиняемый частично признал вину в совершении преступления. К прежнему сроку добавился еще один год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.