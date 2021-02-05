Задержанный замначальника ОМВД Уфимского района причастен к передаче взятки

Уфа | 05 фев 2021 | 09:19

Следственный комитет Башкирии сообщил подробности уголовного преследования в отношении замначальника ОМВД Уфимского района. Напомним, 34-летний Андрей Теплов был задержан сегодня, 4 февраля. По предварительным данным, уголовное дело возбуждено в отношении правоохранителя и его 58-летнего знакомого. Обоим предъявлено обвинение за посредничество во взяточничестве.







Согласно версии следствия, 58-летний знакомый правоохранителя сообщил о том, что его друг-предприниматель стал участником уголовного дела. Тогда Андрей Теплов предложил выход из ситуации. Якобы 12,5 миллионов рублей, переданных должностным лицам, помогут предпринимателю избежать преследования. Последний согласился на сделку и передал средства замначальника отдела МВД Уфимского района и его сообщнику. Нарушение закона было выявлено в ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ.





— В настоящее время подозреваемые задержаны, с ними проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению, — заключили в Следкоме.

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Фото: скриншот видео