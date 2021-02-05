В Баймакском районе за хранение наркотиков осудили депутата

Баймакский район | 05 фев 2021 | 11:32

35-летний депутат из Баймака навсегда испортил себе жизнь и репутацию пагубным пристрастием. Народного избранника задержали сотрудники полиции с тремя пакетиками синтетических наркотиков.







Как стало известно, запрещенные вещества подозреваемый приобрел в интернет-магазине в августе 2020 года для личного употребления. Однако представители прокуратуры Башкирии сообщили, что в декабре 2020 года, мужчина уже был осужден за покушение на сбыт наркотиков. Свою вину он не отрицал. Калининский районный суд Уфы по совокупности приговоров назначил ему окончательное наказание в виде 7,9 лет колонии строгого режима. В ближайшее время приговор вступит в законную силу.





задержали со множеством свертков, в которых были порошкообразные вещества. Подозреваемая не скрывает, что и сама употребляет опасные препараты. Она и раньше привлекалась за подобные правонарушения. Женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

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