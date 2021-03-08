В России упростили правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий

| 08 мар 2021 | 12:59

Россиянам, которые получили материнский капитал для улучшения жилищных условий, будет проще использовать его. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте правительства РФ.







«При компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилого дома больше не потребуется предоставлять в ПФР сведения из акта выполненных строительных работ», — сообщается в документе. Теперь гражданам нужна только выписка из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности, сообщает агентство Nation News. В документе также говорится, что с 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей — на второго.

Ранее стало известно, что Минтруд разработает документ о средствах материнского капитала, которые в будущем могут быть направлены на формирование накопительной пенсии. Однако сделать это можно будет только по решению родителя, напоминает «Царьград». О расширении маткапитала обещал подумать президент России Владимир Путин.





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Фото: newsbash.ru