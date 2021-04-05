В Илишевском районе сотрудники колледжа похитили у детей-сирот 5,3 млн рублей

Илишевский район | 05 апр 2021 | 16:17

В аграрно-технологическом колледже Илишевского района правоохранители выявили крупное хищение денежных средств, которые были предназначены детям-сиротам и учащимся из семей с низким доходом.







В прошлом году руководителем колледжа был разработан план по присвоению денег предназначенных на питание, стипендии и одежду студентов льготной категории. Согласно его распоряжению, бухгалтерия написала фиктивные банковские платежки и реестры, указав сведения о будто бы полученных выплатах.

Согласно информации пресс-центра прокуратуры Республики Башкортостан, на счета 4 сотрудников бухгалтерии поступило более 5,3 миллиона рублей. Похищенные средства подельники распределили между собой. Материалы направлены следователям и сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении руководителя и 4 сотрудников уголовное дело о мошенничестве.





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