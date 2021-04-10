В Уфе молодая пара занималась распространением наркотиков

Уфа | 10 апр 2021 | 14:12

В Уфе у «влюбленной пары» в квартире нашли склад наркотиков свыше 12 килограммов. Они прятали товар в шкафу среди одежды и планировали продавать его в нескольких регионах России. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили в пресс-службе МВД.









По версии полицейских, 29-летний местный житель работал «складом-закладчиком». Он незаконно хранил наркотики, фасовал их и помещал в тайники. Когда его поймали, при себе парень имел мефедрон массой более 18 граммов. После чего полицейские нашли и его 25-летнюю сообщницу, которая хранила в своей квартире целый склад веществ. Впоследствии выяснилось, что у пары в шкафу полки были забиты наркотиками разных видов: марихуана, мефедрон, гашиш, амфетамин, МДМА и даже кокаин.



— Их количества, по оперативным данным, хватило бы на размещение в 24 000 тайниках. Подозреваемые планировали распространить сразу в нескольких регионах страны. Сбытчик лишился особо крупной партии товара, стоимость которой на черном рынке может оцениваться в сумму свыше 30 миллионов рублей, — прокомментировали в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что это самая крупная партия веществ, которую изымали в этом году. Кроме этого полицейские нашли уже три готовых тайника и установили, что 29-летний уфимец транспортировал наркотические средства неожиданным образом: прятал их в автомобильную люльку для новорожденных.

— Свою вину преступники признали и отправились за решетку дожидаться суда. Пара проходит по двум статьям Уголовного кодекса: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере» и «Приготовление и покушение на преступление». Им грозит до 20 лет тюрьмы, — объяснили в МВД.

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Фото: МВД Башкирии