Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии задержали студентов-медиков за сбыт мефедрона и амфетамина

В Башкирии задержали студентов-медиков за сбыт мефедрона и амфетамина

15:45, 15 июл 2022

Полицейские Уфы задержали троих студентов одного из медвузов за распространение запрещенных веществ. Об этом сообщает МВД Башкирии.



По данным сотрудников правоохранительных органов, ребята приехали в столицу, чтобы стать врачами, однако пошли по скользкой дорожке и увлеклись наркотиками. Они сбывали препараты, для чего создавали «закладки-тайники» в разных частях города через онлайн-магазин.

Темные делишки не остались без внимания и буквально спустя пару недель юных преступников удалось поймать. На месте были обнаружены мефедрон, МДМА и амфетамин в объеме около 80 грамм. Также у студентов изъяли электронные весы, упаковочные материалы, смартфоны и банковские карты для совершения незаконных операций.


«В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. Им грозит уголовное наказание по статье 228.1 УК РФ. Сейчас устанавливаются источники приобретения запрещенных веществ и возможные соучастники преступной схемы», — отметили в управлении по контролю за оборотом наркотиков РБ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
Читайте также

В Стерлитамаке задержали распространителей наркотиков
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке задержали распространителей наркотиков
Жительница Салавата попалась на распространении наркотиков
Человек и закон в Башкирии
Жительница Салавата попалась на распространении наркотиков
В Салавате накрыли наркоторговцев
Происшествия в Башкирии
В Салавате накрыли наркоторговцев
В Уфе молодая пара занималась распространением наркотиков
Человек и закон в Башкирии
В Уфе молодая пара занималась распространением наркотиков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: