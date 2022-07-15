В Башкирии задержали студентов-медиков за сбыт мефедрона и амфетамина

15:45, 15 июл 2022

Полицейские Уфы задержали троих студентов одного из медвузов за распространение запрещенных веществ. Об этом сообщает МВД Башкирии.







По данным сотрудников правоохранительных органов, ребята приехали в столицу, чтобы стать врачами, однако пошли по скользкой дорожке и увлеклись наркотиками. Они сбывали препараты, для чего создавали «закладки-тайники» в разных частях города через онлайн-магазин.



Темные делишки не остались без внимания и буквально спустя пару недель юных преступников удалось поймать. На месте были обнаружены мефедрон, МДМА и амфетамин в объеме около 80 грамм. Также у студентов изъяли электронные весы, упаковочные материалы, смартфоны и банковские карты для совершения незаконных операций.





«В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. Им грозит уголовное наказание по статье 228.1 УК РФ. Сейчас устанавливаются источники приобретения запрещенных веществ и возможные соучастники преступной схемы», — отметили в управлении по контролю за оборотом наркотиков РБ.

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Фото: МВД по РБ