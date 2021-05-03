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В Сибае попавшегося на взятке главу райотдела образования взяли под стражу

В Сибае попавшегося на взятке главу райотдела образования взяли под стражу

Сибай | 03 май 2021 | 09:33

В Сибае суд принял решение о заключении под стражу начальника местного отдела образования, которого уличили в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, летом 2020 года заведующая детским садом заключила контракт с компанией на ремонт крыши на сумму больше семи миллионов рублей. С этой же фирмой договор на ремонт кабинетов заключило одно из местных образовательных учреждений. В этом случае стоимость работ оценивалась в 28 млн рублей.

Начальник райотдела образования предложил знакомому сотрудник данной компании передать ему три процента от стоимости обоих контрактов, а это больше миллиона рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов РБ, предварительно установлено, что мужчина, являясь должностным лицом, получил взятку за общее покровительство в особо крупном размере.

Так, чиновник купил в магазине стройматериалы на 100 тысяч рублей, а оплатила их компания. Еще 100 тысяч он получил в своей служебной машине, припаркованной у здания администрации Сибая. За мзду руководитель отдела образования помог организовать подписание актов приемки работ на обоих объектах.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, и отправил чиновника под стражу на два месяца.

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Источник: www.sobkor02.ru

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