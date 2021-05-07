В России намерены вернуть штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

| 07 май 2021 | 14:33

Водителей за превышение скорости на 10 км/ч опять будут штрафовать. Новую меру намерено ввести Правительство РФ. Сейчас автовладельцев наказывают при превышении от 20 км/ч.







Напомним, штраф за превышение на 10 км/ч был отменен в 2013 году. Отныне ГИБДД предложила штрафовать на 1,5 тысяч рублей за превышение на 10 км/ч.



Правительственная комиссия по безопасности движения поручила МВД и Минтрансу представить до 1 августа 2021 года «согласованную позицию» по этому вопросу, сообщают Вести.RU со ссылкой на издание «Коммерсант».

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Тем временем, с 1 мая вступили в силу поправки в Кодекс административных нарушений РФ: в пять раз – с 1 до 5 тысяч рублей – вырос размер штрафа, предусмотренный за нарушение правил дорожного движения на железной дороге. Такое наказание грозит автомобилистам за пересечение железнодорожных путей вне переезда, за выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду.