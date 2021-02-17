Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » За какие нарушения водители в России могут лишиться прав в 2021 году

За какие нарушения водители в России могут лишиться прав в 2021 году

За какие нарушения водители в России могут лишиться прав в 2021 году

| 17 фев 2021 | 17:16

В новом Кодексе об административных правонарушениях хотят ужесточить наказание для водителей за следующие правонарушения:

  • От 1 до 3 месяцев за езду на автомобиле, не поставленном на регистрационный учет
  • До полугода за превышение скорости на 60–80 км/ч. Такое же наказание за повторный проезд на красный сигнал светофора либо на запрещающий жест регулировщика.
  • От 4 до 6 месяцев за выезд на встречную полосу через две сплошные. Эта санкция применяется еще и за движение задним ходом по дороге с односторонним движением.
  • До полугода за пересечение железной дороги вне разрешенного переезда.
  • На 1 год за установку поддельных номеров
  • На 1 год за повторное превышение скорости минимум на 60 км/ч.
  • От года до полутора лет за управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены цветографические схемы автомобилей оперативных служб (полиция, скорая помощь)
  • До полутора лет за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Аналогичное наказание ждет водителя, отказавшегося от врачебного освидетельствования.

Стоит напомнить, что изъять водительское удостоверение у нарушителя могут только по решению суда. И срок наказания начнет исчисляться, как только права будут сданы в отдел ГИБДД. После того, как время наказания истечет, проштрафившийся водитель сможет вернуть удостоверение, только сдав теоретический экзамен.

Ранее сообщалось о том, что в МВД РФ назвали новые требования к техосмотру.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: https://www.instagram.com/dgilmutdinov/

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: