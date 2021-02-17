За какие нарушения водители в России могут лишиться прав в 2021 году

| 17 фев 2021 | 17:16

В новом Кодексе об административных правонарушениях хотят ужесточить наказание для водителей за следующие правонарушения:

От 1 до 3 месяцев за езду на автомобиле, не поставленном на регистрационный учет

До полугода за превышение скорости на 60–80 км/ч. Такое же наказание за повторный проезд на красный сигнал светофора либо на запрещающий жест регулировщика.

От 4 до 6 месяцев за выезд на встречную полосу через две сплошные. Эта санкция применяется еще и за движение задним ходом по дороге с односторонним движением.

До полугода за пересечение железной дороги вне разрешенного переезда.

На 1 год за установку поддельных номеров

На 1 год за повторное превышение скорости минимум на 60 км/ч.

От года до полутора лет за управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены цветографические схемы автомобилей оперативных служб (полиция, скорая помощь)

До полутора лет за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Аналогичное наказание ждет водителя, отказавшегося от врачебного освидетельствования.









Стоит напомнить, что изъять водительское удостоверение у нарушителя могут только по решению суда. И срок наказания начнет исчисляться, как только права будут сданы в отдел ГИБДД. После того, как время наказания истечет, проштрафившийся водитель сможет вернуть удостоверение, только сдав теоретический экзамен.

Ранее сообщалось о том, что в МВД РФ назвали новые требования к техосмотру.





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