За какие нарушения водители в России могут лишиться прав в 2021 году
| 17 фев 2021 | 17:16
В новом Кодексе об административных правонарушениях хотят ужесточить наказание для водителей за следующие правонарушения:
От 1 до 3 месяцев за езду на автомобиле, не поставленном на регистрационный учет
До полугода за превышение скорости на 60–80 км/ч. Такое же наказание за повторный проезд на красный сигнал светофора либо на запрещающий жест регулировщика.
От 4 до 6 месяцев за выезд на встречную полосу через две сплошные. Эта санкция применяется еще и за движение задним ходом по дороге с односторонним движением.
До полугода за пересечение железной дороги вне разрешенного переезда.
На 1 год за установку поддельных номеров
На 1 год за повторное превышение скорости минимум на 60 км/ч.
От года до полутора лет за управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены цветографические схемы автомобилей оперативных служб (полиция, скорая помощь)
До полутора лет за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Аналогичное наказание ждет водителя, отказавшегося от врачебного освидетельствования.
Стоит напомнить, что изъять водительское удостоверение у нарушителя могут только по решению суда. И срок наказания начнет исчисляться, как только права будут сданы в отдел ГИБДД. После того, как время наказания истечет, проштрафившийся водитель сможет вернуть удостоверение, только сдав теоретический экзамен.