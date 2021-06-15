В Башкирии суд оштрафовал лжецелительницу за мошенничество

11:22, 15 июн 2021

В Бирске суд обвинил в «мошенничестве» женщину, обманным путем присвоившую себе чужое имущество.



Жительница Удмуртии, позиционирующая себя целительницей, намеренно ввела в заблуждение потерпевшую и украла у нее денежные средства в размере 30 тысяч рублей.







В марте этого года к подсудимой обратилась женщина с жалобами на ухудшение состояния здоровья. После «приема» лжецелительница обнаружила у пострадавшей сильную порчу и предложила провести специальный обряд для того, чтобы вывести ее.



18 марта подсудимая пришла в дом потерпевшей для проведения обряда. Она сказала, чтобы обряд начал действовать, нужно положить в подпол сумму в 30 тысяч рублей и оставить ее там на несколько дней. Далее подсудимая самостоятельно спустилась в подпол и якобы оставила деньги там. Потерпевшей она запретила проверять деньги несколько дней. Деньги же она тайно вынесла из дома и воспользовалась ими в личных целях.

Через несколько дней потерпевшая обнаружила пропажу денег и обратилась в правоохранительные органы. По горячим следам преступницу задержали и привлекли к ответственности.



По решению суда ей вменили вину по статье «мошенничество» и был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.





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