В Кигинском районе Башкирии 18 работникам кооператива не выплачивали зарплату

18:24, 16 июн 2021

В Кигинском районе Башкортостана следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработка сотрудникам СПК «Красный Урал».



С января по март этого года 18 работников предприятия получали заработок ниже положенного и даже ниже минимального размера оплаты труда. Работодатель задолжал сотрудникам почти 90 тысяч рублей, при этом на счетах предприятия имелось достаточно средств для расчетов с ними.







Как сообщает пресс-служба следкома Башкирии, сейчас правоохранители допрашивают руководство СПК и работников, а также в рамках следствия изучают бухгалтерские документы.



Ранее сообщалось о том, что в Мечетлинском районе Башкирии глава сельсовета злостно уклонялся от исполнения решения суда.





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