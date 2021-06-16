В Кигинском районе Башкирии 18 работникам кооператива не выплачивали зарплату
18:24, 16 июн 2021
В Кигинском районе Башкортостана следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработка сотрудникам СПК «Красный Урал».
С января по март этого года 18 работников предприятия получали заработок ниже положенного и даже ниже минимального размера оплаты труда. Работодатель задолжал сотрудникам почти 90 тысяч рублей, при этом на счетах предприятия имелось достаточно средств для расчетов с ними.
Как сообщает пресс-служба следкома Башкирии, сейчас правоохранители допрашивают руководство СПК и работников, а также в рамках следствия изучают бухгалтерские документы.