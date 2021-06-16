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В Кигинском районе Башкирии 18 работникам кооператива не выплачивали зарплату

В Кигинском районе Башкирии 18 работникам кооператива не выплачивали зарплату

18:24, 16 июн 2021

В Кигинском районе Башкортостана следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработка сотрудникам СПК «Красный Урал».

С января по март этого года 18 работников предприятия получали заработок ниже положенного и даже ниже минимального размера оплаты труда. Работодатель задолжал сотрудникам почти 90 тысяч рублей, при этом на счетах предприятия имелось достаточно средств для расчетов с ними.

Как сообщает пресс-служба следкома Башкирии, сейчас правоохранители допрашивают руководство СПК и работников, а также в рамках следствия изучают бухгалтерские документы.

Ранее сообщалось о том, что в Мечетлинском районе Башкирии глава сельсовета злостно уклонялся от исполнения решения суда.

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Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Кигинский район
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