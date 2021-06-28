В Абзелиловском районе Башкирии сельхозземли оказались загрязнены бытовым мусором

16:45, 28 июн 2021

В Башкирии было выявлено загрязнение бытовыми отходами сельскохозяйственных земель на более 39 тысяч гектар земли. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора республики сегодня, 28 июня.







Нарушения были выявлены во время плановой проверки в Абзелиловском районе. Сотрудники управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РБ обнаружили загрязнение участков сельскохозяйственных земель отходами производства и потребления северо-восточнее поселка Целинный. Там оказалось захламлена территория площадью 28 тысяч квадратных метров. Также завален бытовыми отходами оказался участок в 11 тысяч 200 гектар южнее деревни Альмухаметово.

Сообщается, что в отношении должностных лиц Альмухаметовского сельсовета составлен протокол об административном правонарушении. Сельскохозяйственные территории должны быть очищены от мусора до 1 ноября 2021 года.



Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии ввели режим ЧС из-за насекомого-вредителя.





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Фото: пресс-служба Россельхознадзора РБ