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В Абзелиловском районе Башкирии сельхозземли оказались загрязнены бытовым мусором

В Абзелиловском районе Башкирии сельхозземли оказались загрязнены бытовым мусором

16:45, 28 июн 2021

В Башкирии было выявлено загрязнение бытовыми отходами сельскохозяйственных земель на более 39 тысяч гектар земли. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора республики сегодня, 28 июня. 

Нарушения были выявлены во время плановой проверки в Абзелиловском районе. Сотрудники управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РБ обнаружили загрязнение участков сельскохозяйственных земель отходами производства и потребления северо-восточнее поселка Целинный. Там оказалось захламлена территория площадью 28 тысяч квадратных метров. Также завален бытовыми отходами оказался участок в 11 тысяч 200 гектар южнее деревни Альмухаметово.

Сообщается, что в отношении должностных лиц Альмухаметовского сельсовета составлен протокол об административном правонарушении. Сельскохозяйственные территории должны быть очищены от мусора до 1 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии ввели режим ЧС из-за насекомого-вредителя.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба Россельхознадзора РБ

Теги: Абзелиловский район
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