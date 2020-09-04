В Башкирии выявлено бесконтрольное загрязнение сельскохозяйственных земель

Уфа | 04 сен 2020 | 11:49

В Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан в начале 2020 года через различные инстанции поступили обращения граждан и членов садоводческих товариществ на территории Уфимского района о массовом вывозе куриного помета с АО «Птицефабрика «Башкирская» на сельскохозяйственные поля, расположенные в непосредственной близости от СНТ «Весна», «Эталон» и «Рябинушка».







По результатам планового (рейдового) осмотра и обследования выявлено загрязнение земельного участка тяжелыми металлами и нитратами. Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой было выдано требование о проведении внеплановой выездной проверки в отношении арендатора участка – ООО «Элитные семена Башкортостана».



В ходе проверки сотрудники Управления установили порчу сельскохозяйственных земель нитратами и цинком на общей площади 210 га. Загрязнение произошло в результате бесконтрольного вывоза отходов и отсутствия разработанных регламентов применения куриного помета в качестве органического удобрения.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay.com

Управлением Россельхознадзора принимаются меры по привлечению ООО «Элитные семена Башкортостана» к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.Стоит отметить, что в Арбитражном суде Республики Башкортостан на рассмотрении находится иск Управления Россельхознадзора к ООО «Элитные семена Башкортостана» за аналогичное нарушение, выявленное в другой части данного земельного участка. Сумма иска о возмещении ущерба составляет более 265 млн. рублей.