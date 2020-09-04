В Башкирии выявлено бесконтрольное загрязнение сельскохозяйственных земель
Уфа | 04 сен 2020 | 11:49
В Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан в начале 2020 года через различные инстанции поступили обращения граждан и членов садоводческих товариществ на территории Уфимского района о массовом вывозе куриного помета с АО «Птицефабрика «Башкирская» на сельскохозяйственные поля, расположенные в непосредственной близости от СНТ «Весна», «Эталон» и «Рябинушка».
По результатам планового (рейдового) осмотра и обследования выявлено загрязнение земельного участка тяжелыми металлами и нитратами. Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой было выдано требование о проведении внеплановой выездной проверки в отношении арендатора участка – ООО «Элитные семена Башкортостана».
В ходе проверки сотрудники Управления установили порчу сельскохозяйственных земель нитратами и цинком на общей площади 210 га. Загрязнение произошло в результате бесконтрольного вывоза отходов и отсутствия разработанных регламентов применения куриного помета в качестве органического удобрения.
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Стоит отметить, что в Арбитражном суде Республики Башкортостан на рассмотрении находится иск Управления Россельхознадзора к ООО «Элитные семена Башкортостана» за аналогичное нарушение, выявленное в другой части данного земельного участка. Сумма иска о возмещении ущерба составляет более 265 млн. рублей.
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