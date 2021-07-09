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В Стерлитамаке задержали медработника за подделку и продажу справок о вакцинации

В Стерлитамаке задержали медработника за подделку и продажу справок о вакцинации

15:21, 09 июл 2021

В Стерлитамаке задержали работника медучреждения и местную жительницу за подделку справок о вакцинации, сообщает пресс-служба Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что 33-летнюю местную жительницу и 43-летнюю работницу больницы подозревают в изготовлении и продаже поддельных документов. 

Предварительно известно, что медработник могла уничтожать дозы вакцин и требовала за каждый поддельный сертификат о вакцинации от 500 до 3,5 тысяч рублей. Пока что установлен 40-летний житель Стерлитамаке с поддельным сертификатом, сотрудники правоохранительных органов разыскивают остальных граждан, которые могли воспользоваться этими услугами. Возбуждено уголовное дело по факту подделки, изготовления или сбыта документов (327 УК РФ).
 

Ранее в Уфе полицейские задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Стерлитамакский район
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