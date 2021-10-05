Главу Башкирии Радия Хабирова хотят засудить за антиковидный указ

15:26, 05 окт 2021

В Уфе рассмотрят иск в отношении главы Башкирии Радия Хабирова и его администрации. Это следует из информации в картотеке дел Верховного суда республики. Группа жителей требует признать недействующими свежие поправки к указу о режиме повышенной готовности в регионе. Судя по данным из картотеки дел, рассмотрение этого иска состоится 7 октября.







— Анализ [законодательных] норм применительно к установленным в указе положениям позволяет прийти к выводу о том, что глава республики не обладает полномочиями на установление таких ограничений, — считают истцы. — На основании изложенного просим признать их недействующими.

Напомним, последние изменения в указ Хабиров внес 1 октября — теперь, согласно тексту документа, для посещения ряда заведений понадобится сертификат о вакцинации от COVID-19, справка о перенесенном в течение полугода коронавирусе либо тест ПЦР.

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