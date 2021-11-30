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Жительница Башкирии в пьяном угаре бросила свою 7-месячную дочь в дверной косяк

Жительница Башкирии в пьяном угаре бросила свою 7-месячную дочь в дверной косяк

18:15, 30 ноя 2021

В прошлом году 23-летняя жительница Башкирии в пьяном угаре швырнула своего ребенка в дверной косяк. Семимесячная девочка скончалась от полученных травм. Теперь прокурор запрашивает для обвиняемой 15 лет колонии общего режима.

В областном суде города Челябинска рассматривают уголовное дело против 23-летней жительницы, которая в пьяном угаре бросила свою 7-месячную дочь в дверной косяк. В результате полученных травм ребенок скончался, а в отношении матери было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе прений прокурор запросил 15 лет колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.


Напомним, что инцидент произошел в Магнитогорске в декабре прошлого года. Девушка 4 декабря вместе с ребенком была в гостях у подруги, с которой распивала спиртные напитки. Младенец плакал, после чего его мать взяла ребенка на руки и с силой швырнула в дверной косяк. Спустя некоторое время девочка скончалась в Центре охраны материнства и детства от травмы головы.

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Источник: mkset.ru
Теги: криминал происшествия
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