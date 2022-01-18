Главный следователь Башкортостана "по особым делам" прокомментировал дело Мазова

18:20, 18 янв 2022

В башкирском СК Э. Саитов занимает руководящий пост в отделе по раскрытию особых дел. Среди них оказалась и история Артема Мазова, который исчез вместе с 2-мя сыновьями. Через 6 месяцев в реке были обнаружены тела мальчиков, поиски самого Мазова до сих пор продолжаются.





По некоторым данным, он убил детей и подался в бега, либо совершил самоубийство. По результатам экспертизы и психологического портрета мужчины удалось понять предпосылки такого поступка - нездоровая ревность к собственной супруге.



В данный момент под контроль взяты его счета в банке, однако движения средств не обнаружено. Идет проверка всех отелей и гостиниц.



Так как в ситуации фигурирует убийство детей, расследование не завершится до тех пор, пока не найдут Мазова - живого или мертвого.



Даже если по истечении двадцати лет его поймают, он будет привлечен к ответственности.





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