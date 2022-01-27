Вахтовик из Башкирии в поезде укусил за руку полицейского

10:06, 27 янв 2022

Тюменский районный суд 26 января вынес приговор 52-летнему вахтовику из Башкирии Самату Абдрахманову, который в поезде укусил полицейского за руку. Мужчина проходил обвиняемым по уголовному делу о публичном оскорблении представителя власти и применении насилия к нему.







Инцидент произошел 18 июля 2021 года. В этот день Абдрахманов возвращался на родину с вахты в Когалыме. В вагоне пассажирского поезда «Новый Уренгой — Казань» он перебрал с алкоголем, и в пути начал материться, приставая к другим людям и проводникам. Поведение мужчины привлекло внимание наряда полиции, который дежурил в поезде.



Сотрудники правоохранительных органов попросили предъявить документы, собрать вещи и выйти из вагона на ближайшей станции. В ответ на это буйный пассажир кинулся на одного из полицейских с кулаками.

– Тогда стражи порядка решили надеть на хулигана наручники. Мужчина при виде наручников вцепился зубами в руку полицейского. Рука опухла, полицейскому оказали первую медицинскую помощь, – передали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.



Суд назначил Абдрахманову два года условного срока и штраф в размере пяти тысяч рублей.





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