В Уфе 5 человек жестоко расправились с местным жителем

15:51, 09 фев 2022

В Уфе по обвинению в убийстве с особой жестокостью будут судить 34-летнего гражданина Грузии. Преступление произошло еще в 2009 году. Об этом 9 февраля сообщил региональный Следственный комитет и прокуратура.







Как пояснили в ведомствах, в марте 2009 года преступная группа из пяти человек выследила мужчину, с которым у них был конфликт. Обвиняемые подкараулили потерпевшего в подъезде его дома по улице Зорге, а затем избили, нанесли ножевые ранения и в упор выстрелили в голову из травматического пистолета.



– Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на следующий день в больнице. Проведенными тогда следственно-оперативными мероприятиями раскрыть преступление не удалось, – передал СК РБ.



В 2015 году сыщики вернулись к расследованию уголовного дела об убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору. СК вместе с оперативниками МВД установили личности всех нападавших. Их объявили в розыск. Двоих фигурантов вскоре удалось задержать и отправить под суд. В 2017 году также был установлен пособник в убийстве, который помог злоумышленникам в поиске потерпевшего. Все трое были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Наконец, 34-летный обвиняемый, который вскоре предстанет перед судом, был задержан в сентябре 2021-го в аэропорту Москвы при возвращении из Белоруссии, где он долго скрывался от следствия. Мужчина успел оформить себе гражданство Грузии.



Обвиняемый не признал вину в преступлении. Двое других соучастников убийства все еще находятся в международном розыске.





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