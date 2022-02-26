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Пожилой житель Башкирии зарубил топором свою 57-летнюю подругу

Пожилой житель Башкирии зарубил топором свою 57-летнюю подругу

09:10, 26 фев 2022

Следком Башкирии сообщил, что в Уфе вынесли приговор 63-летнему местному жителю за убийство 57-летней женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ее тело обнаружили 25 марта 2021 года в квартире на Посадской улице. 

В ведомстве сообщили, что в тот день к ним поступила информация о трех убитых. Когда следователи прибыли на место, то увидели только одну жертву. Звонившим оказался сильно пьяный хозяин квартиры, на одежде которого обнаружили кровь потерпевшей, а недалеко от тела лежал топор. 

Следователи установили, что преступление произошло 24 марта вечером, когда потерпевшая вместе с фигурантом уголовного дела распивали алкоголь. Во время празднества между ними возник конфликт, который привел к тому, что подсудимый ударил множество раз свою жертву по голове. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления, а подсудимый сам обратился в полицию.

Впоследствии он пытался отрицать свою вину, сославшись на то, что не помнит события того вечера. Суд его приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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