В Башкирии сотрудники нелегального банка обналичили 49 млн рублей

13:54, 16 мар 2022

Прокуратура Башкирии обвинила шестерых жителей Уфы в незаконной банковской деятельности. Преступная группа орудовала с 2015 по 2017 год.







По данным следствия, в 2015 году уфимский предприниматель создал подпольную финансовую структуру, похожую на банковскую. С помощью нее он нелегально обналичивал деньги в интересах коммерческих организаций.



Мужчина привлек восемь жителей республики, у каждого были свои обязанности. За обналичивание злоумышленники брали комиссию в размере не менее 7% от суммы операций. Они использовали фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок. Поддельные документы оформлялись за неоказанные услуги или за непоставленный товар.

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Фото: из архива newsbash.ru

Всего сообщники смогли извлечь доход в размере более 49 млн рублей. Они частично признали свою вину. Основателю организации удалось сбежать, он находится в международном розыске.Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде Уфы.