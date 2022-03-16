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В Башкирии сотрудники нелегального банка обналичили 49 млн рублей

В Башкирии сотрудники нелегального банка обналичили 49 млн рублей

13:54, 16 мар 2022

Прокуратура Башкирии обвинила шестерых жителей Уфы в незаконной банковской деятельности. Преступная группа орудовала с 2015 по 2017 год.

По данным следствия, в 2015 году уфимский предприниматель создал подпольную финансовую структуру, похожую на банковскую. С помощью нее он нелегально обналичивал деньги в интересах коммерческих организаций.

Мужчина привлек восемь жителей республики, у каждого были свои обязанности. За обналичивание злоумышленники брали комиссию в размере не менее 7% от суммы операций. Они использовали фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок. Поддельные документы оформлялись за неоказанные услуги или за непоставленный товар.

Всего сообщники смогли извлечь доход в размере более 49 млн рублей. Они частично признали свою вину. Основателю организации удалось сбежать, он находится в международном розыске.

Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде Уфы.

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Источник: www.proural.info
Фото: из архива newsbash.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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