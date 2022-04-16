Глава Башкирии подписал закон о новом виде семьи

14:53, 16 апр 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, который устанавливает в регионе новый вид семьи







Закон «О пчеловодстве» вводит такое понятие, как пчелиная семья. Это сообщество, состоящее из пчел. В одном улье, согласно тексту закона, может жить как одна, так и несколько пчелиных семей. Продукцией пчеловодства считается мед, воск и другая продукция определенная в соответствии с Общероссийским классификатором продукции.



Заниматься пчеловодством теперь смогут не только физические и юридически лица, но и крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. При этом пчел должны учитывать согласно законодательству, а на каждую пасеку оформлять ветеринарно-санитарный паспорт.





Пчеловодческая инфраструктура не может располагаться там, где ранее были кладбища, скотомогильники, отходы производства и другие отходы. Также оговаривается расстояние пасек от других объектов, в том числе от огородов.





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