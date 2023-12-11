Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии примут закон о защите пчел от отравления химикатами

В Башкирии примут закон о защите пчел от отравления химикатами

Защита пчел от пестицидов - важная задача для Башкирии, где пчеловодство является распространенной отраслью сельского хозяйства. Депутаты Курултая Республики Башкортостан, выступили с инициативой принять специальный закон по этому вопросу.

Согласно предлагаемому законопроекту, власти будут обязаны заблаговременно информировать пчеловодов и население близлежащих населенных пунктов о планируемом применении химических средств защиты растений. Такая информация будет распространяться через средства массовой информации за 10-5 дней до намеченной обработки полей инсектицидами или гербицидами.

Это позволит пчеловодам принять необходимые меры для защиты пчелиных семей от возможного отравления ядохимикатами.

Принятие такого закона стало необходимым после ряда инцидентов в последние годы, когда из-за несвоевременного оповещения о химобработках наблюдалась массовая гибель пчел. По словам спикера парламента Константина Толкачева, принятый ранее закон о защите пчел показал на практике ряд недостатков, которые теперь предлагается устранить.

Глава Башкортостана предложил выделить субсидии для башкирских пчеловодов

Читайте также:

Глава Башкортостана предложил выделить субсидии для башкирских пчеловодов
Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok