В Башкирии примут закон о защите пчел от отравления химикатами

Защита пчел от пестицидов - важная задача для Башкирии, где пчеловодство является распространенной отраслью сельского хозяйства. Депутаты Курултая Республики Башкортостан, выступили с инициативой принять специальный закон по этому вопросу.

Согласно предлагаемому законопроекту, власти будут обязаны заблаговременно информировать пчеловодов и население близлежащих населенных пунктов о планируемом применении химических средств защиты растений. Такая информация будет распространяться через средства массовой информации за 10-5 дней до намеченной обработки полей инсектицидами или гербицидами.

Это позволит пчеловодам принять необходимые меры для защиты пчелиных семей от возможного отравления ядохимикатами.

Принятие такого закона стало необходимым после ряда инцидентов в последние годы, когда из-за несвоевременного оповещения о химобработках наблюдалась массовая гибель пчел. По словам спикера парламента Константина Толкачева, принятый ранее закон о защите пчел показал на практике ряд недостатков, которые теперь предлагается устранить.

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Автор: Семен Подгорный