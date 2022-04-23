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В Башкирии в страшной аварии с участием КамАЗа погиб ребенок

В Башкирии в страшной аварии с участием КамАЗа погиб ребенок

10:38, 23 апр 2022

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Благоварского района по уголовному делу о ДТП, в котором погиб ребенок.

Суд первой инстанции признал водителя виновным в совершении преступления по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, с лишением права управления транспортными средствами на один год шесть месяцев.


По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в марте 2021 года подсудимый, управляя грузовым автомобилем «КамАЗ», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. В аварии малолетний ребёнок скончался на месте происшествия, другой пассажир получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Не согласившись с приговором, государственный обвинитель и потерпевшие обжаловали его в апелляционном порядке. В итоге Верховный суд РБ признал доводы гособвинителя обоснованными и отменил условное осуждение, направив мужчину в колонию-поселение для реального отбывания наказания.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Благоварский район происшествия аварии
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