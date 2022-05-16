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В Башкирии мотоциклист насмерть сбил девочку на электросамокате

В Башкирии мотоциклист насмерть сбил девочку на электросамокате

14:59, 16 май 2022

Сибайский городской суд вынес приговор в отношении 20-летнего жителя Челябинской области по статье «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движения, эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.

По данным ведомства, вечером в июле 2021 года подсудимый, управляя мотоциклом с неработающей передней фарой освещения, сбил 10-летнюю девочку, передвигавшуюся на электросамокате. И скрылся с места ДТП. Через несколько дней несовершеннолетняя скончалась в больнице.


Подсудимый частично признал вину в совершении преступления. Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Сибай происшествия ДТП криминал
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