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В Башкирии возобновили расследование резонансного дела о гибели школьницы

В Башкирии возобновили расследование резонансного дела о гибели школьницы

16:42, 10 июн 2022

В Башкирии следователи республиканского следственного управления, занимающиеся преступлениями прошлых лет, возобновили расследование по уголовному делу по статье «убийство». Речь идет о резонансном преступлении, совершенном в мае 2002 года.

Тогда в лесу около поселка Акбердино Иглинского  района была найдена мертвой несовершеннолетняя девушка. На первый взгляд, все указывало на то, что она свела счеты с жизнью. Но позже появилась версия, что 16-летнюю школьницу убили и замаскировали преступление под самоубийство.

«20 лет назад расследование уголовного дела было приостановлено, но в 2022 году следователи возобновили его. Стоит отметить, что по резонансным преступлениям прошлых лет такое бывает: приостановленное дело возобновляют, проводят следственные действия и далее могут снова приостановить», — сообщил агентству «Башинформ» достоверный источник в правоохранительных органах.


Отметим, что некоторые СМИ связывают данное преступление с близким родственником влиятельного лица - жителя Иглинского района. В деле вновь разбираются следователи.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Иглинский район происшествия криминал
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