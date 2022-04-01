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Житель Башкирии представившись полицейским избил и изнасиловал девушку

Житель Башкирии представившись полицейским избил и изнасиловал девушку

19:50, 01 апр 2022

В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего гражданина Янаульского района, который до задержания временно проживал в Москве. Он обвиняется в разбое и изнасиловании, совершенных 20 лет назад.

Следствие установило, что ночью в январе 2002 года мужчина заметил на улице в Нефтекамске 26-летнюю девушку, подошел к ней и, представился сотрудником уголовного розыска. От девушки он потребовал, чтобы она пошла с ним, а когда девушка отказалась, несколько раз ударил ее руками по голове. После этого вывел её в безлюдное место и там, применяя насилие и угрожая расправой, похитил у нее сережки и совершил в отношении нее преступления против половой свободы.

Тогда раскрыть преступление не удалось.


В 2022 году следователи и следователи-криминалисты повторно проанализированы материалы уголовного дела. По предметам, которые были изъяты с места происшествия, назначены современные экспертные исследования. В результате установлено совпадение генотипа обвиняемого с биологическим образцом, изъятым с одежды потерпевшей.

К этому времени обвиняемый был уже неоднократно судим за разбой, незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и успел отбыть наказание в местах лишения свободы. Его задержали сотрудники полиции в Москве. На время расследования он был заключен под стражу.

Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Янаульский район
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