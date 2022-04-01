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В Башкирии следователи раскрыли заказное убийство риэлтора

В Башкирии следователи раскрыли заказное убийство риэлтора

19:45, 01 апр 2022

Следователи Башкирии завершили расследование убийства, совершенного зимой 2015 года. Тогда неизвестный напал с ножом на риелтора во дворе дома по улице Достоевского и скрылся. Благодаря вовремя оказанной помощи женщину удалось спасти, но ей был причинен тяжкий вред здоровью. Найти злоумышленника правоохранители не смогли.

В 2021 году следователи, криминалисты и полицейские подняли дело, проверили всех, с кем у потерпевшей могли быть неприязненные отношения на профессиональной или личной почве, провели молекулярно-генетические исследования. В результате им удалось установить личность исполнителя и заказчика убийства.

Выяснилось, что у одного из предпринимателей был длительный конфликт с риелтором на почве осуществления коммерческой деятельности. В начале 2015 года он попросил их общего знакомого помочь все уладить. Тот не смог решить проблему, у него возникла неприязнь к женщине, и он решил ее убить. Он нанял киллера — 42-летнего мужчину, который работал в его компании. Исполнитель стал следить за потерпевшей. 2 февраля он подкараулил жертву, когда она возвращалась домой, и в арочном проходе между домами нанес два удара ножом в туловище.


Свою вину злоумышленник не признал. Он сказал, что действовал самостоятельно и не хотел убивать женщину. Уголовное дело направлено в суд.

Заказчик в настоящее время находится в федеральном розыске. Ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном комитете РБ.

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Источник: www.proural.info
Фото: Следственный комитет РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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