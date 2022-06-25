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В Башкирии мужчина распылил газовый баллончик в лицо 7-летней девочки

В Башкирии мужчина распылил газовый баллончик в лицо 7-летней девочки

10:09, 25 июн 2022

В Уфе вынесли приговор местному жителю, который распылил газовый баллончик в лицо 7-летней девочки и ее отца. Мужчину судили по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом 24 июня сообщила региональная прокуратура.



– В марте 2021 года во дворе жилого дома по проспекту Октября между обвиняемым и прохожим с ребенком возник конфликт, – озвучили детали дела в надзорном ведомстве. – Агрессивно настроенный обвиняемый достал газовый баллончик и распылил его в лицо девочки и её отца.

Потерпевшие получили химические ожоги обоих глаз.


Во время заседания злоумышленник вину не признал. Он заявил, что случайно брызнул на мужчину с ребенком антисептик, а баллончик не распылял. Такие доводы в суде не прошли. В качестве наказания уфимцу назначили 260 часов обязательных работ.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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